アーティストグループ『Number_i』の岸優太さんが自身のインスタグラムを更新。

新曲『3XL』のミュージックビデオのオフショット画像を公開しました。



岸さんは「3XL オフショいきまーーーーーーす！！！！！！！！！！」と綴り、画像を投稿。









投稿された画像では、緑の中で3人でポーズを決めるカットをはじめ、幻想的な花々に彩られたカットなど、MVの舞台裏を垣間見ることができる貴重なショットが並んでいます。







このビデオでの岸さんの髪色は、鮮やかな黄色の髪。

先日のＴＢＳのインタビューで、髪の色について岸さんは、「本当に緊張するんですよ 紫耀が『髪色何しよう』って言う時。『マジな話なんだけどさって』」と、メンバーの間で髪の色について、バランスを考え、綿密に打ち合わせをしていることを明かしてます。



また、平野さんは同じＴＢＳのインタビューで、この曲について「作り方が何か特殊で、ミュージックビデオの方が先に思い浮かんでいたので、絵コンテができてから歌に入るっていう。ドラマの描き下ろしみたいな感じの作り方で。」と、映像のイメージを先行して描き、それに合わせて曲を作って行ったと語っていました。





この投稿を見た人たちからは「オフショ、待ってたよ〜」「はじめて見るお写真あって嬉しい」「自然体がいいね」「3人のとびきりの笑顔が嬉しい」といった反響が寄せられています。







平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人からなるグループ。

グループ名には「オンリーワン」や「愛」、そして「応援してくださる方たちと共に歩んでいきたい」という想いが込められている。



2024年1月1日に「GOAT」を配信リリースし、デビュー。

最新デジタルシングル「3XL」を2026年1月29日にリリースした。



