吉沢亮、“弟”との2ショット「イケメン兄弟」「似てる」「お母さん眼福ですね」
俳優の吉沢亮が、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“弟”との2ショットが公開された吉沢亮
公式SNSは「錦織兄弟です！松江の教育に力を注ぐ、優秀な兄を尊敬している弟の丈さん。兄弟だけで話すシーンは初めてだったので、少し緊張気味の丈さんでした」とつづり、劇中で兄弟を演じる錦織友一役・吉沢亮、錦織丈役・杉田雷麟が仲良く寄り添う姿を添えた。
ファンからは「イケメン兄弟 丈君頑張って帝大行ってごしなさい」「なんだか似てるかんじがして本当に兄弟のよう」「蝶ネクタイのスーツ、学生服、良くお似合いで素敵な兄弟 力合わせて帝大、頑張って下さい」「朝ドラの錦織兄弟 兄弟のシーンって初めてですね 家にこんな息子がふたりもいたら、お母さん眼福ですね」「素敵なオフショットです 兄弟のシーン、確かに珍しかったですね」などの声が寄せられている。
