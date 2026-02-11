ブロガーの桃（40）が10日、ブログを更新。約1年前に眼瞼下垂症の手術を受けた次男の定期健診の結果に驚いたことを明かした。

【映像】手術前と後の次男・じろくん

4歳の長男・たろくんと、3歳の次男・じろくん、2人の子どもを育てている桃。じろくんは生後間もないころから左目が開きづらい状態で、先天性眼瞼下垂症と診断されていた。

ブログでは左目についてたびたび発信していて、2024年12月には、じろくんが眼瞼下垂症の手術を受けたことを報告。手術から2カ月半が経過した際は、「ほとんど目の左右差がない時もあれば、やっぱり少し、まだ閉じやすさはあります」と明かしていた。

桃、次男の定期健診の結果に驚いたことを明かす

2026年2月10日の更新では、「視力は全く問題ない、それどころか、普通の3歳児よりも目がかなり良い方みたい。左右差もほとんどないみたいだし、良かった良かった。生まれたばかりの時はどうなるかと思ったけど。生活に支障はなさそうで、本当に良かった」と眼瞼下垂症の定期健診で大学病院を訪れたことを明かしている。

この投稿にファンからは「じーくんワンパクだから。可愛いけど、注意してね」「視力は問題なくて良かった」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）