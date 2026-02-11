◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール2日目（11日、宮崎）

昼過ぎから行われる紅白戦。スタメンが発表され、紅組の4番に石塚裕惺選手が座ることが明らかになりました。紅組先攻、白組後攻で7回まで行われる予定です。

先発として最初に投げるのは白組が西舘勇陽投手、紅組が森田駿哉投手です。その後に5〜6人の投手が控えているため、長いイニングではなく、小刻みに交代していくとみられます。白組の控え投手は横川凱投手、松浦慶斗投手、竹丸和幸投手、田和廉投手、そして松井颯投手となっています。紅組は石川達也投手、ルシアーノ投手、赤星優志投手、山城京平投手、そして宮原駿介投手です。松井投手と宮原投手は2軍からの参加となります。

野手では2軍から白組のセンターに育成の平山功太選手、紅組のレフト、萩尾匡也選手が参加。控え内野手として“浦和のジャッジ”藤井健翔選手が呼ばれています。2軍選手はこの紅白戦で結果を残せば、沖縄キャンプへの帯同も十分にあり得ます。

坂本勇人選手、丸佳浩選手、松本剛選手、そして外国人選手は紅白戦には参加しないということです。