FBIが公開した画像には覆面姿の人物が写っている/FBI

（CNN）米NBCテレビの番組「トゥデー」の司会者、サバンナ・ガスリーさんの母親ナンシーさん（84）がアリゾナ州の自宅から何者かに連れ去られたとみられる事件で、米連邦捜査局（FBI）はナンシーさん宅の玄関のカメラの画像と映像を公開した。そこには目出し帽を被った人物が映っている。

FBIのパテル長官のX（旧ツイッター）のアカウントへの投稿によると、画像には「ナンシーさんが失踪した日の朝に、ナンシーさん宅の玄関に設置されたカメラに細工をしたとみられる武装した人物」が写っている。

パテル氏はFBIや地元の保安官事務所が過去8日間、玄関のカメラの映像の復元に取り組んできたことを明らかにした。映像はバックエンドシステムの残留データから復元されたという。

カメラでとらえられた人物は目と口元のみが露出する目出し帽や手袋、首元まで隠れるジャケット、ズボンを着用し、リュックを背負っている。衣服には目立つロゴやこれといった特徴は見られない。口に懐中電灯のようなものがある様子もうかがえる。

映像にはこの人物が手袋をつけた手でカメラを覆い、その後、庭先で植物とみられるものをとってカメラを覆う様子が映っている。