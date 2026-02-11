「日頃から嫌味」「残業三兄弟とあだ名を」

石川県能美市は１０日、総務部の職員がパワーハラスメントが原因で自殺していたなどとして、上司の課長級職員を停職６か月の懲戒処分としたと発表した。

市が公表した第三者委員会の調査報告書によると、遺書には「上司が日頃から嫌味を言ってくる」「残業三兄弟というあだ名（で呼ばれた）」などと記されていたという。

市は昨年９月、パワハラに関する内部通報を受けて聞き取り調査を開始。▽自殺した職員ら３人を「残業三兄弟」と呼んだ▽職員に業務指示する際に「どうせすぐ忘れるだろうから」と言葉を添えた▽本人の同意なく極めて個人的かつセンシティブな情報を外部者に告知▽部下に時間外勤務の上限を月３０時間と指導し、事前申告のないものは受け付けないと宣言――などの行為をハラスメントと認定した。

調査報告書によると、亡くなった職員は、前年度に退職した２人の積み残し業務を含めて負担が増えていた。一方で、時間外勤務に関しては勤務実態よりも過少申告されていた。

井出敏朗市長は記者会見で「上司によるパワハラが原因とされ、事態を防げなかったことに、亡くなられた職員、ご遺族の皆様に心よりおわびを申し上げます」と謝罪し、市長、副市長の給与を３か月減額するとした。

亡くなった職員の遺族は読売新聞の取材に「市には職員を大切にして、再発防止に向けてしっかり対応してほしい」と話した。