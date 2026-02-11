壮大なアクション・スリラー『アイリス：嘆きの暗号』3月8日（日）より日本初放送

謎解きの天才アイリスは、投資家のキャメロンからある暗号の解読を依頼されるが、危険な最新技術が関係していて…。イタリアを舞台にした壮大なアクション・スリラー『アイリス：嘆きの暗号』（原題：The Iris Affair）がWOWOWにて日本初放送となる。

イタリアの美しい風景も楽しめるイギリスドラマ

謎解きの天才アイリスは、ある投資家から人類の運命を握る暗号の解読を依頼されるが、そのせいで次々と危機に巻き込まれていき……。 英国に拠点を置き、ドラマからバラエティまで幅広くコンテンツを手掛ける巨大メディア企業フリーマントルによる英国ドラマだが、西地中海に浮かぶサルデーニャ島などイタリア各地でロケを敢行し、青い海と空をはじめとする美しい風景の数々も大きな見ものになっている。

出演キャストに名を連ねるのはアイルランド出身で、『マルプラクティス〜陰謀の処方箋〜』や『レイズド・バイ・ウルブス／神なき惑星』などのドラマで国際的に活躍するニアフ・アルガー、『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』で知られるトム・ホランダーなど。企画・脚本・製作総指揮を務めたのは『刑事ジョン・ルーサー』のヒットメーカー、ニール・クロス。

あらすじ

アイリスという女性に410万ユーロの懸賞金が懸かりネットで話題に。彼女に何があったのか。2年前、謎解きの才能を買われたアイリスは投資家キャメロンに誘われ、スロベニアの秘密基地に連れて行かれる。そこで巨大なマシン“チャーリー”を見せられ、これで世界は一変すると説明される。だが設計した天才科学者ジェンセンによりマシンは休眠状態にあり、キャメロンの投資は無駄になる寸前。しかも、マシンを稼働させるために必要なパスワードは、ジェンセンが暗号化して日誌に記していた。そこでキャメロンはアイリスにその難解な暗号の解読を依頼する。

そして現在。ジェンセンの日誌を持って逃げたアイリスにキャメロンは巨額の懸賞金を懸けていた。ジェンセンが“チャーリー”を作った目的とは。アイリスと人類の運命は……？

『アイリス：嘆きの暗号』はWOWOWにて3月8日（日）15：00〜放送スタート。（全8話）[第1話〜第2話無料放送] WOWWOオンデマンドにてアーカイブ配信。（海外ドラマNAVI）

