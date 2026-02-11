サンフロンティアホテルマネジメントは、「たびのホテル阿蘇熊本空港」を4月17日に開業する。

建物は地上10階建て。客室はダブル120室、キッチン付きダブル37室、スタンダードツイン48室、デラックスツイン5室、ユニバーサルダブル3室の5タイプ計213室。全室15平方メートル以上で、室内にはサータ製ベッド、ソファ、テーブル、洗濯機、電子レンジ、2ドア冷蔵庫、55インチのスマートテレビ、加湿機能付き空気清浄機を設置する。キャリーケースを収納できるベッド下スペースや洗濯物を干せるハンガーラックも用意する。

館内にはロビーラウンジ、会議室、黒川温泉をイメージした人工温泉の大浴場、男性用サウナと水風呂、リラクゼーションラウンジ、コインランドリー、150台分の平面駐車場を備える。朝食はビュッフェ形式とし、ひご野菜を使ったサラダやちくわサラダなど地域の食材を使ったメニューを提供する。チェックイン後のウェルカムドリンクや風呂上がりのアイスキャンディー、フロント前でのモーニングコーヒーなどの無料サービスも用意する。

アクセスは、熊本空港から車で約10分、JR豊肥本線肥後大津駅から車で約8分、九州縦貫自動車道熊本インターチェンジ（IC）から車で約15分。