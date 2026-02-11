【難読漢字】駅名当て「渕東駅」　甘〜いスイカが人気です

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

あなたは読めますか？

「渕東駅」という漢字を読めますか。「渕」は「ふち」じゃないです。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：えんどうえき

渕東駅は、長野県松本市波田にあるアルピコ交通上高地線の駅です。

この駅を有名にしたのは、アルピコ交通上高地線のイメージキャラクター「渕東なぎさ」です。彼女の名前はこの「渕東駅」と、起点に近い「渚駅」を組み合わせて名づけられました。

駅名標や一部の看板にキャラクターのイラストが用いられ、関連グッズなども展開されています。また、彼女の姿を車体にあしらったラッピング電車がこの駅に到着することもあります。

いまでは全国から多くの人が訪れるフォトスポットとして知られ、鉄道ファンにも広く親しまれています。

駅名の由来は、この地域の地形に深く関わっています。駅の近くを流れる梓川の水際（ふち）の東側に広がる集落を、古くから「渕東（えんどう）」と呼んだことが始まりとされています。その歴史ある地名が、そのまま現在の駅名として採用されました。

エリアを訪れた際に外せない特産品といえば、スイカです。渕東駅がある波田地区は、日本有数のスイカの名産地として全国的に知られています。

標高が高く、日照時間が長い一方で、夜の気温がぐっと下がるというこの地特有の気候がスイカの甘みを最大限に引き出します。夏の収穫時期になると、駅周辺の直売所には大きなスイカがずらりと並びます。

