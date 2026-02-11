「朝にはクビだ」「フランクを辞めさせろ」衝撃の2026年プレミア未勝利…降格危機でサポ激怒！トッテナム指揮官はどう受け止める？
現地２月10日に開催されたプレミアリーグ第26節で、トーマス・フランク監督が率いるトッテナムは、ニューカッスルとホームで対戦。45＋５分に先制された後、64分に一旦は19歳の新星アーチー・グレイの同点弾で追いつくも、68分に勝ち越し点を浴び、１−２で敗れた。
これでリーグ戦８戦未勝利（４分４敗）に。降格圏の18位ウェストハムと勝点５差の16位に下がった。
不満を露わにしたサポーターは「朝にはクビだ」「フランクを辞めさせろ」とチャントし、トッテナム・ホットスパー・スタジアムには再びブーイングが響き渡った。
フランク監督は敵意溢れる反応をどう受け止めたのか。英衛星放送『Sky Sports』によれば、就任１年目のデンマーク人指揮官は試合後に次のように語った。
「ファンの苛立ちは理解している。彼らもこんな状況にはなりたくない。我々は変化を目指し、昼夜を問わず取り組んでいる。クラブは過去２年間、同様の状況にある。欧州カップ戦とプレミアリーグを共に戦うことで苦しむパターンだ。その解決策の１つは、負傷と出場停止を減らすことにある」
チャンピオンズリーグでは好調で、36チーム中４位でノックアウトフェーズ進出を決めた名門は、屈辱の２部降格を避けられるか。１日も早く、2026年になって初の勝点３を掴みたい。22日の次節は、首位を走る宿敵アーセナルとのノースロンドンダービーだ。
