ロコ・ソラーレの鈴木夕湖＆吉田夕梨花が徹底分析

五輪に挑むフォルティウスの可能性（後編）

2026年ミラノ・コルティナ五輪での躍進が期待されるカーリング女子日本代表（フォルティウス）。前編に続いて、過去２大会でメダルを獲得したロコ・ソラーレの鈴木夕湖と吉田夕梨花が日本チームの可能性と、対戦各国の特徴について解析する――。



カーリング女子日本代表（フォルティウス）のスキップ・吉村紗也香





【強豪カナダにはつけ入る隙あり!?】

――大会中盤は、アメリカ、韓国、カナダと対戦。終盤は、イタリア、イギリス、中国との対戦となります。

鈴木夕湖（以下、鈴木）そもそもオリンピックに出るチームって、本当にどこも強いですからね。アメリカもハマると強い。

吉田夕梨花（以下、吉田）そうなんだよね。どのチームもメダルを獲れるだけのポテンシャルは間違いなくあります。

鈴木 韓国もアメリカに似ているかもしれません。ハマると強いチームで、特にスキップのキム・ウンジ選手はショットが決まり出すと、立て続けに決めてきますから、乗せてしまうと厄介。ただ、チームとしては振り幅が大きいというか、最高到達点が高くても、下ブレもそれなりにあるので、あっさり負けてしまうゲームもあったりします。

吉田 でも、基本的に彼女たちもハッピーなチームなので、オリンピックのプレッシャーで不調に陥る、みたいな事態はまずないと思います。十分にクオリファイ（ベスト４進出）の可能性があるチームです。

鈴木 カナダは今さら言うまでもないですけれど、間違いなく強いです。

吉田 それでも、年末年始のグランドスラムで見た感じだと、（五輪を前にして）少しデリケートになっているようにも見えました。

鈴木（2018年、2022年と）カナダがしばらく五輪でメダル獲ってないから、その影響が地味にあるのかな？

吉田 どうなんだろう......。もちろん今回のチーム・ホーマン（カナダ代表）も、その緊張感をエネルギーに変えることのできるチームだと思うけど、緊張感がプレッシャーに化けてしまうと、どうなるかわからないよね。

鈴木 ４人制の前に行なわれるミックスダブルスで、カナダ代表のペアが好成績を残せば、チーム・ホーマンも少しは（気持ちが）ラクになるかもと思ったけど......（予選リーグ敗退）。

【情報が少ないイギリスが不気味】

吉田 イタリアは、ステファニア・コンスタンティーニ選手がミックスダブルスにも出るから、それが（４人制に向けて）どのように影響するのか気になるところ。

鈴木 イギリスのサード、ジェニファー・ドッズ選手もミックスダブルス兼任だね。ドッズさんは結構スイープもするし、ブルース・マウアット選手とのペアでしっかりプレーオフに進出したので、さすがに身体が疲れているんじゃないかな。

吉田 でも、「ドッズさんなら（ミックスダブルスも４人制も）両方できるかも！」という気がする。

鈴木 そうだよね。私だったら、（協会などから）チームとポジションを決められて「ここでプレーしなさい」と言われたら、「いきなり言われても無理」と思うけど、ドッズ選手はどのチームに入ってもしっかり仕事をしているよね。

吉田 スーパーユーティリティー的な存在で、"カーリングがうまい選手"だと思う。

鈴木 私は英語ができないから挨拶くらいしかしないけれど、いい人っぽいよね。どのチームに入ってもフィットしているから、パーソナリティもいいんだろうね。

吉田 そのドッズさんとは違って、イタリアのコンスタちゃんはスキップだから、（ミックスダブルスをこなしても）そこまで疲れは残らないかも。アイスの感覚をうまくつかんでチームに戻ってくれば、（４人制で）大きなアドバンテージになる。

鈴木 ドロー、上手だしね。

吉田 そう。（イタリアは）センター戦が得意で、メンバーが変わったこともあり、ホームアドバンテージを得て、大会期間中に成長する可能性を一番秘めているチームじゃないかな。

鈴木 私、（今回の）イギリスチームの印象というか、対戦した記憶がほとんどないんだよね。

吉田 だから、（自分も）気になって調べたんだけど、今シーズンは44試合しかしていないの。

鈴木 うちらは何試合？

吉田 80試合。それはちょっと多いけれど、カナダのランキング上位チームはだいたい70試合くらい。スイス代表もそれくらい。だから（イギリス代表は）極端に少ない。

鈴木 情報のないチームって、試合するのが難しいんだよね。いつも対戦するチームだと「こっちがここに置いたら、相手はあそこに投げてくるだろうな」という予測が立って、「じゃあ、うちらのその次はきっとドローだな」という感じで、二手三手先のイメージができる。で、それをベースにして、ウェイト（石のスピード）やパス（石の通り道）の情報収集を始めてショットに向けた準備ができるんだけど、次に何を投げてくるかわからないチームだと、「あ、そっちか。ドローと思っていたら、テイク投げなきゃ」というプラン変更が小さな戸惑いになってしまうことがある。

吉田 それで言うと、うちらはトルコ代表相手によく戸惑って、厳しい試合になったこともいくつかあったよね。ただ、今回のイギリス代表は出場大会こそ少ないけれど、（出場した大会では）上位に進出している。やっぱり強いチームだと思うし、情報がない分、不気味な感じがする。

――中国はどんなチームでしょうか。

吉田 スキップのワン・ルイ選手はドローが非常にうまい。だから、ドローを彼女に残さないようにしたいですね。技術的には日本のほうが高いと思いますけど、中国は世界選手権やオリンピックで"大物食い"をするイメージがあります。

鈴木 そうだね。「あの中国戦の敗戦がなければ......」みたいなチームが（五輪では）いつもいる。

吉田 そういう意味では（大会を）盛り上げてくれるチームではあります。

――最後に、日本代表（フォルティウス）がラウンドロビン（予選リーグ）において、上に行けるかどうかを分けるポイントはどこにあると思いますか。

鈴木 何度も言っていますが、どのチームが勝ってもおかしくないのがオリンピック。クロスゲームみたいな試合がいくつもあるんですよ。そこを勝つか、負けるかがめちゃめちゃデカいなって気がします。１点差とか、僅差のゲームをいかに拾えるかがポイントです。

吉田 私はやっぱり、初日の２試合がカギになると思います。シンプルにずっと実力があって、オリンピックで勝ち続けているスウェーデン。右肩上がりで調子を上げているデンマーク。この２チームへの戦い方が、肝（きも）ですね。その分、絶対に面白い試合になると思います。

鈴木 というか、おそらく全試合、面白いよね。

吉田 そうだね。見応えのある試合ばかりなので、みなさん、楽しんでください！

（おわり）

鈴木夕湖（すずき・ゆうみ）

1991年12月２日生まれ。北海道北見市常呂町出身。ロコ・ソラーレ所属。小柄ながらスイープ力には定評があるセカンド。2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪銀メダル。

吉田夕梨花（よしだ・ゆりか）

1993年７月７日生まれ。北海道北見市常呂町出身。ロコ・ソラーレ所属。安定したショットでゲームを組み立てるリード。2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪銀メダル。