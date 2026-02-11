2026年の投手WARを米データサイトが予想

米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は10日（日本時間11日）、公式X（旧ツイッター）を更新し、2026年シーズンの投手WARの予測ランキングを公開した。昨季、ワールドシリーズMVPに輝いたドジャースの山本由伸投手は11位の「3.6」と予測されている。

同社は野球専門の米データサイト「ファングラフス」の数値を引用する形で紹介。全体1位に輝いたのは、昨季13勝6敗、防御率2.21、241奪三振を記録し、ア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞したタリク・スクーバル投手（タイガース）で、その数値は「6.3」と突出している。

2位にはギャレット・クロシェット投手（レッドソックス）が「5.8」で続き、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた“怪物右腕”ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）は「5.4」で3位にランクインしている。

山本は同社が投稿した“格付け”で、ドジャース投手陣の中で唯一、リストに名前が載っているが「3.6」で11番目の数値となり、14位タイとなっている。ドジャースのエースと呼ばれる存在に成長した右腕だが、選手の貢献度を表す「WAR」の投手予想ランキングでは、スクーバルやスキーンズに大差をつけられる形となった。

昨季、レギュラーシーズンで30試合に先発して12勝8敗、防御率2.49をマーク。ポストシーズンでは無傷の5勝を挙げてワールドシリーズMVPを獲得するなど、世界一連覇に大きく貢献しただけに、この予想を覆す活躍に期待がかかる。（Full-Count編集部）