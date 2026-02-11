神尾楓珠＆平手友梨奈、電撃結婚「それぞれの歩んできた道が交差し」
【モデルプレス＝2026/02/11】俳優の神尾楓珠（27）と歌手で女優の平手友梨奈（24）が2月11日、それぞれのSNSを通して、結婚したことを電撃発表した。
【写真】神尾楓珠＆平手友梨奈、密着フォトで結婚報告
2人はそれぞれのSNSで「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」と連名で報告。平手が後ろから神尾の肩に顎を乗せた2ショットも披露している。
神尾は1999年1月21日生まれ、東京都出身。「24時間テレビ」ドラマスペシャル「母さん、俺は大丈夫」（2015／日本テレビ系）で俳優デビュー。「3年A組-今から皆さんは、人質です-」（2019／日本テレビ系）、「顔だけ先生」（2021／東海テレビ・フジテレビ系）、「真夏のシンデレラ」（2023／フジテレビ系）、「いちばんすきな花」（2023／フジテレビ系）など、話題作に出演している。
平手は2001年6月25日生まれ、愛知県出身。2015年に欅坂46（現：櫻坂46）の1期生として加入し、デビューから8作連続でグループのセンターを務め、2020年1月に脱退。2018年に映画「響-HIBIKI-」で初主演を務め、日本アカデミー賞新人俳優賞、日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞新人賞を受賞。2021年にはドラマ「ドラゴン桜」（TBS）、映画「さんかく窓の外側は夜」、映画「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」、2022年にはドラマ「六本木クラス」（テレビ朝日）、2023年にはドラマ「うちの弁護士は手がかかる」（フジテレビ）に出演するなど女優としても活躍の場を広げている。
なお、2人に作品の共演歴はなく、交際報道も出ていなかった。（modelpress編集部）
