女性がひそかに感じている「マザコン男性の魅力」９パターン
男性の「マザコン」な一面は、女性から見てマイナス要因になってしまうことが多いもの。ところが、マザコンだからこそ備わっている良い面に魅力を感じている女性もいるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「女性がひそかに感じている『マザコン男性の魅力』」を紹介します。
【１】甘え上手で、母性本能をくすぐる可愛さがある
「自然に甘えてこられると、疲れていても癒されそう」（１０代女性）と、子どものような可愛らしさが女性の心を落ち着かせることもあるようです。世話好きで頼られると喜ぶタイプの女性の場合は、特に「甘えキャラ」を受け入れてくれそうです。
【２】浮気をせず、ずっと一途に想ってくれる
「この人は絶対にいなくならない、という安心感がある」（２０代女性）と、大事な人をひたすら慕い続ける性格が、女性の不安をなくしてくれる場合もあるようです。母親から受け取った分の愛情は、彼女にも全力で注いであげるように意識しましょう。
【３】結婚後も、親族ぐるみで助け合って生活していけそう
「子どもたちを預けやすくなるような付き合いができるかもしれない」（３０代女性）と、実家との関係の良好さが、結婚生活にプラスになると予想する女性もいるようです。彼女が結婚後も仕事を続けたいと考えている場合は、有利な条件になるかもしれません。
【４】細かく説明しなくても、女性の深い本音を察してくれる
「普通の男の人より女の気持ちに共感してくれる」（３０代女性）と、母親を見守ってきただけあって、洞察力が身に付いていると感じる女性もいるようです。女性が冴えない表情をしていたら、「嫌なことあったみたいだけど大丈夫？」と声をかけてあげるといいでしょう。
【５】従順な性格で、言うことを素直に聞いてくれる
「多少のわがままなら許してくれるところがいい」（２０代女性）と、基本的に女性に甘い性格が、彼女にとってメリットになっている場合もあるようです。ただしときにはきちんと自分の意見を言わないと、結婚後も女性に尻に敷かれる可能性が高いでしょう。
【６】どんな女性に対しても、常に優しい態度で接してくれる
「レディーファーストが身に付いていると思う」（１０代女性）と、女性を特別な存在として認め、大切にしてくれるところを支持する声もあるようです。母親や彼女だけでなく、子どもからお年寄りまで親切にしてあげると、より好感度があがるでしょう。
【７】家族想いで、きちんと親孝行をしている
「親に対して感謝の気持ちを常に忘れていないところは尊敬する」（３０代女性）と、家族のありがたみをきちんと感じられているところに好感を抱く女性は多いようです。母の日や誕生日のプレゼント選びを手伝ってもらうと、親孝行な面が女性にも伝わるでしょう。
【８】自分の母親ともすぐに仲良くなってくれる
「普段から母親を労っているせいか、私の母親ともナチュラルに接することができる」（２０代女性）と、母親世代とのコミュニケーションに慣れていることを評価する女性もいるようです。彼女の家に遊びに行ったときは、積極的に話しかけてみるといいでしょう。
【９】母親を大事にするように、彼女のことも大切に扱ってくれる
「母親を大事にできない人が彼女を大事にできる訳がない」（１０代女性）と、大切な人への接し方が恋人への態度にも反映されると考える女性もいるようです。母親に暴言を吐いたりしていると、「もしかして、私にも…」と身近な女性を不安にさせてしまうかもしれません。
このほかに「女性がひそかに感じている『マザコン男性の魅力』」にはどんなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております（池田香織／ｖｅｒｂ）
