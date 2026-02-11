サマンサタバサ×ベイマックス♡癒しと遊び心あふれる新作コレクション
サマンサタバサから、ディズニー映画「ベイマックス」をモチーフにした新作コレクションが登場♡2月9日より公式オンラインショップで先行予約、2月15日から全国店舗で発売されます。ナイロンリュック33,000円やトートバッグ14,300円、ショルダーバッグ29,700円をはじめ、エコバッグ8,800円や折財布23,100円など、日常に癒しと遊び心を添える全9アイテムが揃っています♪
ベイマックスの世界観をバッグに閉じ込めて
ナイロンリュック33,000円はフロントにベイマックスのフェイスを配置し、体はポケットで表現。裏地にはオリジナル総柄を使用し、ファスナー引手にはハートモチーフをデザイン。
トートバッグ14,300円は両面デザインで使い分け可能。
ショルダーバッグ29,700円は3層式で収納力抜群、ナイロン素材で軽量です。どのアイテムもキャラクターの愛らしさと機能性を兼ね備えています♪
小物もベイマックスで統一感
エコバッグ8,800円はポーチに収納可能でチャームのようにぶら下げられる仕様。
折財布23,100円はぷっくり素材で作品の世界観を再現。
ポーチ11,000円、バッグチャーム6,050円／ファスナーチャーム4,400円、ハンカチ1,650円も揃え、バッグや小物と組み合わせて統一感あるコーディネートが楽しめます♡
日常使いにもプレゼントにもおすすめです。
サマンサタバサ×ベイマックスで癒しの毎日♡
サマンサタバサの「ベイマックス」コレクションは、バッグ・小物全9アイテムで2月15日発売。
キャラクターの可愛さと実用性を兼ね備え、ナイロンリュック33,000円やトートバッグ14,300円、ショルダーバッグ29,700円をはじめ、エコバッグ8,800円や折財布23,100円も揃います♪
日常に癒しと遊び心をプラスしてくれる特別なアイテムです♡