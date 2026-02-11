ホンダ「T880」って？

東京オートサロンではこれまでも数多くの個性派モデルが披露されてきましたが、2017年にホンダが公開した「T880」はその中でも特に強い存在感を放つ一台でした。

ホンダの軽トラック「アクティ」をベースにデザイン性を強調したコンセプトカーとして注目を集め、市販化には至らなかったものの、その独自性から現在もユーザーから関心が寄せられています。では、T880とはどのようなモデルだったのでしょうか。

T880は、ホンダの純正アクセサリーを手がけるホンダアクセスが企画したモデルで、軽トラックの新しいカスタムの方向性を示す一台として披露されました。

アクティをベースとしながら、外装・内装・機構の多くが専用設計とされている点が特徴で、外観では、キャビンとドアの延長、ルーフのカットによる全高約150mmの低縮を実施。

さらにオーバーフェンダーの追加による全幅65mmの拡大など、大幅なプロポーション変更が行われました。

これにより、ベース車よりも低く幅広いシルエットが形成され、コンセプトで掲げられた「働くクルマはカッコいい」を視覚的に示しています。フロントまわりは丸型ヘッドライトを採用し、旧車的な雰囲気を持たせた点もポイントです。

足まわりには「RSワタナベ」製14インチホイールとホワイトレタータイヤを組み合わせ、外観全体の方向性に合わせたスポーティな印象を演出。

インテリアも専用設計のインパネやアナログメーター、メタルシフトノブなどを採用し、外装と統一感のある仕上がりとなっています。

パワートレインには、ホンダ「バモス」に搭載される660ccターボエンジンを採用し、トランスミッションにはホンダの軽オープンスポーツカー「ビート」用の5速MTを組み合わせています。

インタークーラーをフロント側へ移設するなど、吸気系のレイアウトも見直されており、実走行を前提としたパッケージングが図られています。

さらに走行性能に関わる部分では、車高調整式サスペンションの採用や前後ディスクブレーキ化（フロントは対向4ピストン、リアはシングルピストン）など、軽トラックとしては異例の仕様を採用。キャビン内にはロールバーも設置され、走行時の剛性確保にも配慮されています。

※ ※ ※

T880については現在でも「めちゃめちゃカッコイイ」「発売されたら買いたかった」といった声が続いており、当時の展示車両ながら強い印象を残したことがわかります。

市販化を望む反応も根強く、T880が軽トラックの枠を超えた存在として語り継がれている様子がうかがえます。