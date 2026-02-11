それはあんまりではないか。急転直下の衆院選のさなか、選挙情勢を伝える記事の隣に載った小さなニュースに、目を疑った▼核なき世界を訴え続けて、ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は昨年11月、衆院、参院の国会議員計713人にアンケートを送った。発効から5年を迎え、いまだ日本が署名・批准をしていない核兵器禁止条約について問う内容だった▼条約参加の是非など八つの設問は、選択肢に○を付ける形式。回答が届いたのは全体のわずか2割で、回答ゼロ人の政党もあった。参政党、日本保守党、そして自民党である▼解散も総選挙もまだ決まっていない時期に、衆参300人の自民議員は誰一人として答えなかった。5年前のアンケートには45人が回答していた。今回、党本部は「議員個人の判断」と説明している。回答不要とのお触れもなしにゼロだったならば、被爆者の切実な願いを無視するような冷淡さが際立つ▼米科学誌は先日、人類滅亡までの残り時間を示す「終末時計」の針が、過去最短の残り85秒になったと発表した。ロシア、中国、米国の権威主義的な振る舞いが核使用のリスクを高め、針は4秒進んだ▼非核三原則の見直しを否定しないこの国のリーダー。大転換を図る安全保障政策の先行きが気にかかる。唯一の戦争被爆国が、まさか針を進める勢力に加わることなど、ないと信じたいが。