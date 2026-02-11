『なんでも鑑定団』ネットオークションで1万5000円で購入の伊藤博文の書→驚きの鑑定額で騒然 「おみそれしました！」
10日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、伊藤博文の書がお宝として登場した。
【写真】似てる!?伊藤博文役を演じた田中圭
鑑定人によると、お宝は伊藤博文の息子がネットオークションで1万5000円で購入したものだという。ますだおかだの岡田圭右が「ネットオークションにも本物は“わずかに”あります」と話すと、本人も「いくらなんでもニセモノでしょうって疑っています」と語った。
本人評価額は奇跡を願って10倍の15万円。結果は購入額をはるかに上回る80万円だった。
鑑定した増田孝氏（愛知東邦大学客員教授）は「本物でございます。力のこもったいい書です」などと評価した。依頼人は息子に対し「おみそれしました！」と話していた。
【写真】似てる!?伊藤博文役を演じた田中圭
鑑定人によると、お宝は伊藤博文の息子がネットオークションで1万5000円で購入したものだという。ますだおかだの岡田圭右が「ネットオークションにも本物は“わずかに”あります」と話すと、本人も「いくらなんでもニセモノでしょうって疑っています」と語った。
本人評価額は奇跡を願って10倍の15万円。結果は購入額をはるかに上回る80万円だった。
鑑定した増田孝氏（愛知東邦大学客員教授）は「本物でございます。力のこもったいい書です」などと評価した。依頼人は息子に対し「おみそれしました！」と話していた。