ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）で複数の選手のノロウイルス感染が確認されている/Yara Nardi/Reuters

（CNN）ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）で複数の選手のノロウイルス感染が確認されている。米オリンピック・パラリンピック委員会は10日、選手の感染を防ぐため、引き続きノロウイルスなどの感染防止対策に力を入れると説明した。

米オリンピック・パラリンピック委員会の栄養士、キャリー・アプリック氏は、症例が確認されたことを念頭に改めて、頻繁な手洗いの徹底といった衛生対策に力を入れると説明。症状が表れた場合はすぐに医療スタッフと緊密な連絡を取るよう促しているとした。

具体的には、表面の消毒や頻繁な手洗い、水筒やペットボトルなどを共有しない、食品安全手順に従うといった感染拡大防止策を講じていることを明らかにした。

国際オリンピック委員会（IOC）は先週、フィンランド代表選手の間でノロウイルスの症例が確認されたと述べ、カナダと対戦する予定だった女子アイスホッケーの試合を12日に延期した。

スイス代表チームの1人もノロウイルスの感染が確認されている。しかしIOCは、現在の状況をノロウイルスの「アウトブレーク（感染爆発）」と呼ぶことを拒んでいる。

ノロウイルスは韓国で開かれた2018年冬季オリンピックでも症例が確認され、関係者が感染拡大防止に追われた。

ノロウイルスは嘔吐（おうと）や下痢などの症状を引き起こし、クルーズ船など人が密集する場で集団感染が起こりやすい。専門家によると、ノロウイルスは感染力が強く、冬は症例が増える傾向がある。