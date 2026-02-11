腎臓の機能低下は寿命や健康寿命に直結する！？老廃物が排出されにくく、必要な栄養素が流れる【図解 腎臓の話】

体に老廃物が溜まって危険な状態に

腎臓は血液のろ過や水分調節など大事な役割を持っているだけに、その機能が低下すると全身に大きな悪影響を及ぼします。腎臓の調子が悪くなると、まず血液のろ過の機能が低下します。そうすると下の図のように、不要な水分や老廃物が排出されずに体内に残ってしまったり、逆に必要な栄養素まで尿に排出されてしまったりします。

不要な水分や老廃物が出されないと、それが体内に溜まってしまって尿毒症という病気になります。これは頭痛や吐き気などに襲われ、ひどい場合は全身けいれんや心不全なども起こす、非常に危険な病気です。また、必要な栄養素が尿に排出されてしまうと、貧血や骨粗鬆症などが起き、水分や電解質のバランスが崩れて体がむくみます。さらに、肺に水が溜まって呼吸困難に陥る場合もあります。

このように腎臓の機能低下は健康を著しく害し、ひどくなると死に至る、恐ろしい状態なのです。腎臓が少々悪くなった段階であれば、食事や生活習慣の改善でまだ対処が可能ですが、末期症状である末期腎不全に至ってしまうと、人工透析（透析療法）や腎臓移植などが必要になります。本書では腎臓を悪くしないための方法を2章と3章で紹介していますので、ぜひよく読んで腎臓の健康を心がけてください。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 腎臓の話』著/上月正博