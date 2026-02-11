EP321

ミミソラは、Binary AcousticsよりIEM「EP321」を2月14日に発売する。10mm低域用ダイナミックドライバー + 6mmパッシブダイアフラム + 3基バランスド・アーマチュア + MEMSドライバーの構成で、価格は51,364円。

EP321

ダイナミックドライバー、パッシブダイアフラム、3基のバランスド・アーマチュア、そしてダイレクトドライブMEMSユニットを組み合わせているのが特徴。

ドライバー構成

中でも注目は、世界初というダイレクトドライブMEMSユニット。従来のMEMSデバイスは、動作にバイアス電圧を供給する専用アンプを必要としていた。EP321では、新開発のダイレクトドライブMEMSユニットを採用することで、外部アンプを必要とせず、一般的な再生機器からの直接駆動が可能という。

MEMSの特徴である、剛性が高く、薄く、軽量な半導体振動板により、高域の解像度と応答速度に優れ、伸びやかで情報量の多い高周波再生を実現するとのこと。

高域には複合構成のBAを採用し、MEMSユニットと組み合わせることで、よりクリアで高解像度なサウンドを実現。

中域用には、フルレンジのBAを使用。中域全体に優れた一体感をもたらし、シンガーごとの声質や表情、感情のニュアンスまで明確に描き出すという。

低域の10mmダイナミックドライバーと、6mm ウールペーパーコーンのパッシブダイアフラムを搭載。内部・外部のデュアル磁気回路構造によるアクティブ＋パッシブ複合低音モジュールが、量感と締まりを両立した低域を生み出し、長時間のリスニングでも疲れにくいサウンドを実現するとのこと。

筐体デザイン

筐体は3Dプリント樹脂シェルと、CNC加工ステンレス製フェイスプレートを組み合わせている。ケーブルは着脱可能で、0.78mm 2Pin仕様。入力プラグは4.4mm。

周波数特性は8Hz～40kHz、感度は122dB、インピーダンスは13Ω。キャリングケース、イヤーピース2セットが付属する。

付属品一覧