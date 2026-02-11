「前代未聞だよ！」ロングコートダディ堂前＆真空ジェシカ川北、散歩中に緊急事態

平日深夜「バラバラマンスリー」枠で放送中の異色番組『堂前×川北がゆく！大喜利道中膝栗毛』。

ロングコートダディ・堂前と真空ジェシカ・川北という、現代お笑いシーン屈指の“大喜利脳”2人が街をぶらつき、思考を巡らせ、言葉で笑いを生む同番組。

2月11日（水）深夜放送の第2回では、早くも番組史に残る前代未聞の事態が発生する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

番組開始早々、堂前と川北はなぜか一切言葉を発さないまま商店街を歩き続け、そのままロケスポットを“歩ききってしまう”という緊急事態に突入。

あまりに想定外の展開に、ゲストMCのトンツカタン・森本は「前代未聞だよ」と声を荒げる。

時間を大幅に余らせてしまった状況に、川北は珍しく「やべ〜」と焦りの表情を見せ、森本からは「おせぇよ。ヤバがるの」と鋭いツッコミ。

さらに、堂前が放った「最初のところに戻れると思ってた」という一言に、森本は「昔のマリオのゲームじゃねぇんだから」と即座に反応。

ロケ番組として成立の危機とも言える状況のなか、堂前と川北がこの場を乗り切るために提示した“まさかの提案”とは？

トラブル続きの商店街ロケを経て、番組は思わぬクライマックスへ。

最後には、都電荒川線をまさかの貸し切り。電車内という異例の空間で大喜利が繰り広げられることに。

新たなゲストが待ち構えているという目的地の駅に、堂前、川北、森本の3人は無事たどりつくことができるのか？