『医療脱毛』で『永久脱毛』はできる!? 「種類」と「選び方」を医師が解説！

「医療脱毛って、サロン脱毛と何が違うの？」「どんな機械を使うのがよいの？」--この二つは、脱毛を考えている多くの人が疑問に思うテーマです。そこで今回は、医師の成井尭史先生（ゼオンクリニック銀座）に、医療脱毛の種類や特徴、クリニック選びのポイントなどについて伺いました。

※2025年10月取材。

監修医師：

成井 尭史（ゼオンクリニック銀座）

2014年千葉大学医学部卒業。2020年に日本麻酔科学会専門医を取得し、医療脱毛クリニック勤務を経て2023年に独立し、ゼオンクリニック銀座を開業、院長となる。日本麻酔科学会専門医としての経験を活かし、安全性に配慮した施術を提供している。

医療脱毛について医師が解説！

編集部

医療脱毛とは何ですか？

成井先生

医療脱毛は、法律によって定められた医療行為の一つです。レーザーを用いて毛の根元にある毛母細胞などの発毛に関わる組織を破壊し、「永久脱毛」を実現します。エステサロンなどの光脱毛は出力が弱いため一時的な減毛効果にとどまりますが、医療脱毛は根本的な効果が期待できます。

編集部

医療脱毛の種類はどのようなものがありますか？

成井先生

主に「熱破壊式」と「蓄熱式」があります。以前は、「熱破壊式は高出力で毛根をピンポイントに破壊するため、太い毛に効果的で、蓄熱式は弱いエネルギーを繰り返し照射し、毛の成長をつかさどるバルジ領域に働きかけるため、産毛や細い毛に有効」といわれていましたが、最近の研究では、照射の回数を増やしても最終的に到達する温度は変わらないため、効果が変わらないという見解も出てきています。

編集部

医療脱毛は本当に「永久脱毛」できるのですか？

成井先生

はい、可能です。もちろん「一生一本も生えない」というわけではありませんが、毛の再生力がほとんど失われるため、長期的にみると毛が目立たなくなります。適切な回数を重ねることで、自己処理の必要がほとんどなくなる状態を目指せます。

編集部

医療従事者が施術するのですか？

成井先生

そうですね。医療脱毛ではほとんどの場合、医師の管理のもとで研修を受けた看護師が施術します。豊富な経験を持つ看護師が、一人ひとりの毛質や肌の状態を確認しながら安全におこなうため、安心して受けられます。

効果と痛み、気になるポイント

編集部

男性でも医療脱毛を受けられますか？

成井先生

もちろんです。医療脱毛は女性だけでなく、ヒゲや体毛が濃いことに悩む男性にも広く利用されています。とくにヒゲ脱毛は人気が高く、日常のヒゲそりによる肌荒れや青ヒゲの悩みを軽減できるメリットがあります。男性は女性に比べて毛が太く密集しているため、照射の際に痛みを感じやすい傾向も。そのため、痛みに配慮したレーザー機器や麻酔を扱っているか確認すると安心です。

編集部

施術回数はどのくらい必要なのでしょうか？

成井先生

部位や毛質によって異なりますが、例えばVIOは5～10回程度。ヒゲの場合、濃い人は15～20回で薄い人は10回くらいでしょうか。全身脱毛だと10回前後が目安です。太い毛の多い脇やVIOは比較的早く効果が出やすく、顔や腕のように産毛が多い部分は時間がかかる傾向があります。

編集部

痛みはありますか？

成井先生

個人差はありますが、輪ゴムではじかれるような痛みや静電気のような痛みを感じる人が多いですね。気にならない人もいますが、痛みに弱い人は、麻酔クリームや笑気麻酔などを使うことでかなり軽減できます。とくに、ヒゲやVIOは痛みを感じやすい部位のため、気になる人は麻酔が充実している医院で受けることをおすすめします。

編集部

日焼けしていても施術は受けられますか？

成井先生

強い日差しをあびた後は、基本的には避けるのが望ましいでしょう。レーザーは黒い色素に反応するため、日焼けした肌ではやけどのリスクが高まるからです。日焼け後は一定期間を空け、肌の状態が落ち着いてから施術を受けるようにしてください。

医療脱毛、クリニック選びのポイント

編集部

医療脱毛をする際の注意点などはありますか？

成井先生

「医療」とつきますが保険適用はされませんので、事前にしっかりと料金を確認し、納得してから施術を受けることをおすすめします。また、スタッフの技術はもちろんのこと、扱っている機械についても確認するとよいでしょう。技術が進化しているため、やはり新しい機器は効果が高いといえます。レーザーだけでも大きく分けて3種類あり、個人差はありますが、ヒゲやVIOにはYAGレーザー、産毛にはダイオードレーザー、やや濃い毛にはアレキサンドライトレーザーなど、部位や毛の種類、毛根の深さによって適するものが異なります。そのため、自分にあった施術を受けることが大事です。

編集部

クリニックによって効果や安全性は違うのですか？

成井先生

はい。クリニックごとに導入している機械の種類や数、スタッフの経験値が異なります。また、麻酔を使用できる医師がいるか、肌トラブルが起きたときに医師が迅速に対応できるかなども、クリニックによって差があります。

編集部

安心できるクリニックを選ぶにはどうしたらいいでしょうか？

成井先生

カウンセリングの際に、医師がしっかり説明してくれるか、複数の脱毛機器を用意しているか、アフターケアが整っているかを確認するとよいでしょう。「安いから」「通いやすいから」だけでなく、安全性と継続的なサポートを重視することをおすすめします。実際に受けた人の口コミなども参考になるかと思います。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

成井先生

より安全でしっかりとした効果を得るためには、エステではなく医療機関での脱毛をおすすめします。クリニックによってさまざまな特徴があるので、料金だけでなく、口コミや導入しているレーザー機器の種類なども確認したうえで自分にあったところを選んでもらうと、より満足できる結果になるでしょう。気になる部分のある人は、まずはクリニックを調べてみてはいかがでしょうか。

編集部まとめ

医療脱毛は、医療機関でのみ可能な「永久脱毛」が期待できる方法です。毛質や肌質に合わせてレーザーを使い分けることで高い効果が得られるうえに、経験豊富な医療スタッフがいれば安心して施術が受けられます。クリニックを選ぶ際は、医師のサポート体制や設備の充実度を確認し、信頼できる医療機関をみつけることが大切です。

医院情報

ゼオンクリニック銀座

所在地東京都中央区銀座2丁目10-8 マニエラ銀座ビル7階

診療科目美容皮膚科

診療時間水～日：11:00～20:00

休診日月火

03-4446-7528

ホームページ