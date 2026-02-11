ストレスが原因の「血便」まとめ。“脳の疲れ”が腸を壊す真実とは

心理的なストレスが消化器系に及ぼす影響は、想像以上に大きいものです。自律神経の乱れや免疫機能の変化を通じて、腸管の状態は日々変動しています。ストレスが血便を引き起こすメカニズムを理解することで、症状への対処法も見えてきます。

監修医師：

前田 孝文（南流山内視鏡おなかクリニック）

ストレスと血便の関係

【経歴】2001年3月京都府立医科大学医学部医学科 卒業2001年4月～2003年3月京都府立医科大学附属病院外科研修医2003年4月～2005年3月京都府立与謝の海病院外科2005年4月～2007年3月自治医科大学附属さいたま医療センター外科2007年4月～2011年3月自治医科大学大学院2009年4月～2009年9月University of Southern California, Department Colorectal Surgery, research fellow2011年4月～2012年3月自治医科大学附属さいたま医療センター外科 臨床助教2012年4月～2021年9月辻仲病院柏の葉 臓器脱センター医長（2020年4月～）2015年～ 骨盤臓器脱外来担当2017年～ 便秘専門外来担当2021年10月 南流山内視鏡おなかクリニック（千葉県流山市） 開院2024年6月医療法人社団流輝会 設立【専門・資格・所属】医学博士日本外科学会 専門医・指導医日本消化器外科学会 専門医・指導医日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医日本大腸肛門病学会 専門医・指導医日本内視鏡外科学会 技術認定医（一般外科：大腸）消化器癌外科治療認定医身体障碍者福祉法指定医（ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害）

心理的なストレスは消化器系に大きな影響を及ぼします。ストレスが血便を引き起こしやすくするメカニズムについて理解しておきましょう。

ストレスが腸に与える影響

心理的なストレスを受けると、自律神経のバランスが乱れ、消化管の働きにさまざまな影響が現れます。特に交感神経が優位な状態が続くと、腸の血流が低下し、粘膜の修復能力が落ちることで、炎症や小さなびらんが生じやすくなります。このような状態では、腸の防御機能が弱まり、刺激に対して過敏に反応するようになります。

また、ストレスにより分泌されるコルチゾールなどのストレスホルモンは、胃酸の分泌を促進し、胃や十二指腸の粘膜に負担をかけることがあります。これにより、胃炎や十二指腸炎が悪化し、上部消化管からの出血につながる場合もあります。腸管の運動が乱れることで下痢や便秘を繰り返し、排便時の刺激が粘膜を傷つけ、微量の出血を起こすケースも少なくありません。

過敏性腸症候群のように、明らかな器質的異常がなくても、ストレスをきっかけに腹痛や下痢、便通異常が続く疾患では、腸粘膜への慢性的な負担が血便の一因となることがあります。脳と腸は「脳腸相関」と呼ばれる密接な関係にあり、精神的な緊張や不安が消化器症状として表れることは珍しくありません。ストレスを感じやすい方ほど、消化管の不調が長引きやすい傾向があります。

ストレス性潰瘍と出血

強い精神的ストレスや過労、睡眠不足が長期間続くと、胃や十二指腸の粘膜が障害され、潰瘍が形成されることがあります。これをストレス性潰瘍と呼び、粘膜の防御機構が低下することで出血を伴いやすくなります。出血が起きると、黒色便（タール便）や血便として自覚されることがあります。

ストレス性潰瘍は、仕事や人間関係による強い緊張状態、長時間労働、不規則な生活、過度の飲酒や喫煙などが重なることで発症リスクが高まります。また、重い病気や大きな手術、外傷などによる身体的ストレスも誘因となることがあります。出血量が多い場合には、めまいや動悸、倦怠感といった貧血症状を伴うこともあり、注意が必要です。

治療には、胃酸分泌を抑える薬物療法が用いられるほか、安静や十分な休養が重要となります。加えて、ストレス要因を見直し、生活習慣を整えることが再発予防につながります。心理的な負担が強い場合には、心療内科や精神科と連携し、ストレスマネジメントやカウンセリングを取り入れることも検討されます。血便が見られた場合は、ストレスだけが原因と自己判断せず、消化管出血の有無を確認するためにも医療機関を受診することが大切です。

まとめ

血便は、痔のような軽度なものから大腸がんのような重大な疾患まで、多様な原因によって引き起こされます。色や形状、伴う症状を注意深く観察することで、ある程度の原因を推測することができます。鮮血が見られる場合は下部消化管からの出血が、黒色便の場合は上部消化管からの出血が疑われます。

ストレスや生活習慣も腸の健康に大きく影響するため、心身のケアを忘れずに行いましょう。規則正しい生活リズム、バランスの取れた食事、適度な運動が、消化器の健康維持に役立ちます。血便が続く場合や、腹痛や体重減少を伴う場合は、早めに消化器内科を受診し、適切な検査と治療を受けることが大切です。

定期的な検診を通じて、早期発見と予防に努めてください。特に50歳以上の方や、家族歴がある方は、便潜血検査や大腸内視鏡検査を定期的に受けることが推奨されます。自己判断で症状を放置せず、気になる症状があれば専門医に相談することが、健康を守るうえで重要です。

参考文献

（厚生労働省） 「大腸がん検診について」

（国立がん研究センター がん情報サービス 大腸がん）

（日本消化器病学会）「潰瘍性大腸炎ガイドライン」