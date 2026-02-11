イプサ「ＭＥ」からゆらぎがちな肌を多角的にサポートする、敏感肌向け高機能化粧液が誕生！

イプサは2月5日、敏感肌向け高機能化粧液「ME センシティブ n」「ME センシティブ n ディスペンサー」を発売しました。

■うるおいをめぐらせ、美肌エネルギーに満ちたような肌印象へ導く

1987年の誕生以来、1人ひとりの肌状態に合わせて、肌本来の美しさを引き出すことを目指し、進化し続けてきた高機能化粧液「ME」。

同社は創業以来、肌が本来持つ力に着目し、すこやかな美しさを引き出す研究を重ねてきました。今回誕生する「ME センシティブ n」は、季節の変わり目に起こりがちな寒暖差による乾燥などの環境変化によって、一時的に肌のゆらぎを感じやすい「時々敏感肌」にも寄り添うために開発された、低刺激設計の高機能化粧液です。

目指したのは、ゆらぎがちな肌でも、うるおいがめぐり、透明感とやわらかさに満ちた肌印象へ導くこと。

イプサは長年にわたり、ゆらぎがちな肌とその要因を研究してきました。そして今回は、寒暖差などから生じる乾燥によるバリア機能の低下、肌の美しさの鍵となる「美肌エネルギー」にも着目。

環境の変化や乾燥などでゆらぎやすい肌をうるおいで包み込み、前向きなアプロ―チを実現する独自の新保湿成分「CP-SE成分」と「CP-S-SE成分」を配合。さらに、うるおい保護成分「キシリトール」も新たに搭載。

乾燥などによりゆらぎがちな肌のうるおいバリアを多角的にサポートし、やわらかく透明感のあるすこやかな肌へ導きます。

ボトル容器には、環境負荷を抑えながら使用感を両立させたLiquiForm®（リキフォーム）技術を採用。プラスチック使用量を削減*し、化粧品使用時の新しいサステナビリティ意識を提案します。

うるおいバリアをサポートし、香料・着色料・パラベン・アルコール（エタノール）・鉱物油を含まず、敏感肌に合わせた摩擦レスな低刺激設計も実現。

うるおいをめぐらせ美肌エネルギーに満ちたような、やわらかく透明感のある肌印象へ導く、敏感な肌のための高機能化粧液「ME センシティブ n」の誕生です。

* リニューアル前のMEレフィル容器のプラスチック量と温室効果ガス排出量を同社にて比較。容器単体での温室効果ガス排出量について、SuMPO EPDで第三者検証を実施済（ISO14025に準拠）

◇採用技術

ゆらぎがちな肌でも前向きなケアを。うるおいをめぐらせ美肌エネルギーに満ちたような、やわらかく透明感のある肌へ導きます。

●独自コンプレックスの美容成分（4種全て対応）

CP-SE成分（保湿成分）

・ユキノシタエキス、グリセリン

CP-S-SE成分（保湿成分）

・セイヨウサンザシ花エキス、グリセリン

◇その他配合成分

●デリケートな肌に着目した美容成分（4種全て対応）

SEバリア成分（保湿成分）

・イチョウ葉エキス、エリスリトール、グリセリン

キシリトール（うるおい保護成分）

●うるおいバリア機能をサポートするための「皮脂膜サポート」対応（皮脂分泌力の低い人へ）

イブキジャコウエキス（肌保護成分） ※ME センシティブ1

コメ胚芽油（エモリエント成分） ※ME センシティブ2、3、4

無香料／無着色／パラベン・鉱物油・アルコール（エタノール）無添加

敏感肌の人によるパッチテスト済み（全ての人に刺激がないわけではありません）

〇ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み

（全ての人にニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません）

◇容器へのこだわり

イプサは人と地球のメタボリズムを追求しており、「ME センシティブ n」では「ME n」同様、環境に優しいLiquiForm®（リキフォーム）技術の容器を採用。これにより、化粧品を使用する際の新しいサステナビリティ意識の習慣を促進することを目指しています。

「LiquiForm®」：「ボトル製造」と「中味液充填」をワンステップで実現する技術。従来容器工場から充填工場へ輸送していた空ボトルの輸送が不要になり、温室効果ガス排出量削減に貢献できます。また、レフィル容器を薄い設計にできるため、容器単体のプラスチック使用量の削減も可能です。

◇使用方法

・朝晩の洗顔後の肌または化粧水で整えたあとに使用してください。

・コットンにディスペンサー3回押し分をとり、顔全体にゆっくりていねいになじませます。

・最後に顔全体を手のひらで包みこむようにしてなじませます。

■商品概要

名称：イプサ ME センシティブ n 1〜4 ※ディスペンサー別売り

種類・容量：全4種、各175mL

価格：各7,040円

発売：2026年2月5日

名称：イプサ ME センシティブ n ディスペンサー

種類：全1種

価格：770円

発売：2026年2月5日

（エボル）