「ソフトウエアの死」は本当か？ 現れ始めたAIの光と影＜村松一之・米国株投資の羅針盤＞
◆金価格暴落、ウォーシュ議長指名は過熱相場調整のきっかけに過ぎず
2月の米国株式市場は、やや通常とは異なる展開で推移している。さまざまな要因が複合的に交じり合い、まれに見る大規模なセクターローテーションが巻き起こっているのだ。このセクターローテーションの原因と、今後の展望について解説する。
まず重要な発端は、金や銀の価格高騰とその後の急落である。昨年、金価格は年間で約65％、銀価格に至っては約148％もの上昇を記録した。そして、今年に入るとその上昇スピードは、更に加速してバブル的な動きとなり、年初からわずか1カ月足らずで金は約25％、銀価格は約63％も上昇したのだ。
市場では「ディベースメント取引」という「構造的に通貨の価値が消えていくことを前提とした取引」が騒がれ、「通貨の代替として、長期的に金や銀が買われる」とのストーリーが台頭し、もともと上昇傾向にあった金や銀の上昇ペースが一段と加速したのだ。ただ、昨年後半からのコモディティ価格の上昇は、実際には「上昇するから、また買われる」という典型的な過熱ムードだったと思われる。それが1月後半から突如、急落に転じた。
市場では、金や銀価格が急落したのは、トランプ米大統領が次期FRB（米連邦準備制度理事会）議長にケビン・ウォーシュ氏を指名したからだとの見方がある。私は、調整の理由は何でも良く、単にそういうタイミングだっただけのことと考えているが、市場がウォーシュ氏を警戒したことには、それなりの理由もあることは確かだ。
１つはウォーシュ氏が、FRBによるバランスシート拡大に対して、真っ向から反対してきた人物だからだ。市場では、ウォーシュ氏が議長になると、FRBのバランスシートが縮小し、流動性相場が逆回転するリスクをイメージし、こうした環境で上昇してきた金や銀に逆風となったのだ。
２つ目はウォーシュ議長のもとでは、ドルの信認が高まるとの見方だ。ウォーシュ氏は、FRBがインフレ抑制という目標に集中した場合には、市場の期待インフレ率は低下し、市場のインフレ期待が下がれば、実際にインフレは起こらないと考えている。そしてインフレに対して、FRBが強く睨みを利かせると、ドルの信認が高まり、結果としてドルの価値は高まることになる。つまり、「ディベースメント取引」を理由に買われてきた金や銀が売られる要因になるわけだ。このように何やら説得力があるように聞こえるため、調整の理由としてはちょうど良かったのだろう。
◆市場の懸念の正体は「AIによる既存ビジネスの再定義と淘汰」
いずれにしても、金や銀の急落により、市場のボラティリティ（変動率）が上昇し、市場全体が何か落ち着かないムードに転じた。その不安はビットコインにも波及した。ビットコインの急落は信用取引の強制ロスカットを引き起こす。強制ロスカットにより、価格に関係なく売りが執行され、そのことでまた価格が下落し、新たな強制ロスカットを生む。このロスカットの連鎖で、時に市場では暴力的な下げが起こるのだ。この「直近まで好調だった資産が、ある転換点をきっかけに急激に逆回転する現象」をモメンタム・ショックと呼ぶが、今回はその典型的な動きと言えるだろう。
そして、このモメンタム・ショックと同時に台頭したのが、「AI（人工知能）不安」である。AIについては、定期的に「AIはバブルでは？」という議論が沸き起こる。しかし、足もとで台頭している懸念は、「AIによる既存ビジネスの再定義と淘汰」である。もともと、AIが既存ビジネスを再定義することは予測されており、新しいリスクではない。新たな技術革新が誕生する時はいつも、光だけでなく闇の部分が存在し、消滅していく産業や企業が出てくるものだ。こうした中でターゲットになっているのがソフトウエア業界だ。