2月11日(水) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

今日、これから雨は降る？

熊本県内のまとまった雨雲は抜けましたが、午前9現在、阿蘇地方や西側に小さな雨雲があり、午前中は、所により雨が降る心配があります。

午後は回復して晴れ間が広がり、降水確率も10％まで下がる見込みです。

今朝は放射冷却が弱まったため、最低気温は熊本市で8℃、阿蘇市乙姫で5.6℃など、平年よりかなり高くなりました。

明日からあさっては晴れて洗濯日和となり、最高気温は日ごとに上昇します。土日は3月下旬並みの暖かさになるでしょう。

15日（日）の熊本城マラソン当日は雨の予報ですが、雨雲の動きはまだ不確定です。当日は朝から8℃前後と冷え込みは緩く、雨が降っても気温は高めとなる見通しです。

明子のささやき

明日、明後日と晴れて気温が上がってくると、そろそろスギ花粉が飛び始めるかもしれません。

日本気象協会の予測では、今年の九州など西日本の花粉量は例年並みですが、非常に多かった去年に比べると少ない見通しです。それでも例年並みには飛ぶため、注意が必要です。

九州でのスギ花粉のピークは、例年通り2月末から3月上旬にかけてとなる予測です。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。