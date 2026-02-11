2月11日(水)【熊本の天気】午前中は雨の心配あり 午後は？ RKK気象予報士の天気解説＜阿蘇や天草のライブカメラも配信中＞
2月11日(水) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ
今日、これから雨は降る？
熊本県内のまとまった雨雲は抜けましたが、午前9現在、阿蘇地方や西側に小さな雨雲があり、午前中は、所により雨が降る心配があります。
午後は回復して晴れ間が広がり、降水確率も10％まで下がる見込みです。
今朝は放射冷却が弱まったため、最低気温は熊本市で8℃、阿蘇市乙姫で5.6℃など、平年よりかなり高くなりました。
明日からあさっては晴れて洗濯日和となり、最高気温は日ごとに上昇します。土日は3月下旬並みの暖かさになるでしょう。
15日（日）の熊本城マラソン当日は雨の予報ですが、雨雲の動きはまだ不確定です。当日は朝から8℃前後と冷え込みは緩く、雨が降っても気温は高めとなる見通しです。
明子のささやき
明日、明後日と晴れて気温が上がってくると、そろそろスギ花粉が飛び始めるかもしれません。
日本気象協会の予測では、今年の九州など西日本の花粉量は例年並みですが、非常に多かった去年に比べると少ない見通しです。それでも例年並みには飛ぶため、注意が必要です。
九州でのスギ花粉のピークは、例年通り2月末から3月上旬にかけてとなる予測です。
▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ
熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉
熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG
森 明子 熊本市在住
気象予報士（2005年登録）・防災士
＜担当番組＞RKKラジオ
・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」
・「塚原まきこの福ミミらじお」
・「あっこの天気予報」
熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。