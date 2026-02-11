アメリカで仏教の僧侶たちが、南部テキサスから首都ワシントンまで歩きながら平和を訴える3700キロの「ピース・ウォーク」を行いました。

記者

「ついに僧侶たちが到着しました。沿道にはたくさんの人たちが集まっています」

ベトナムやタイ、ミャンマー出身の僧侶たちは去年10月にテキサス州を出発し、1日35キロずつを徒歩で移動。108日かけておよそ3700キロ離れた首都ワシントンに到着しました。

ベトナム出身 パンナカラ師

「“平和”を求めてこの道を共に歩んでいます。この国と世界で“平和”を分かち合うために」

トランプ政権の強硬な不法移民対策などをめぐり分断が深刻化するアメリカで、平和を訴えながら歩く「ピース・ウォーク」は各地で大歓迎をうけ、フェイスブックのフォロワーは278万人にも上っています。

ワシントン市民

「何かと戦うためではなく、前向きなことのために人々が団結するのを目にして感動しました」

僧侶たちは「これは抗議活動ではない。憎しみを捨て、自分自身の心の平和を探し続けよう」などと訴えています。