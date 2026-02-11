ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、世界選手権連覇中のイリア・マリニン（米国）が108.16点をマークして堂々の首位発進を決めた。演技後には日本の中継インタビューで「ツカレタ。メッチャ、ツカレタ」とコメントしたが、この一言にファンも歓喜している。

圧巻の演技だった。大技の4回転アクセルこそ回避したものの、冒頭の4回転フリップや後半の4回転ルッツも鮮やかに成功。ステップでも観衆を魅了し、バックフリップも見せるなど大歓声を浴び、108.16点で首位に立った。

演技後には日本の中継インタビューに登場。その際に日本語で「ツカレタ。メッチャ、ツカレタ」とコメントした。

NHKの中継にインタビュー映像が流れ、予想外の日本語にファンもネット上で歓喜。「かわいすぎる」「マリニン尊い」「親近感がすごい」「朝からほっこり」「ちゃんと日本語で話してくれて嬉しい」「使い慣れてる（笑）」などの声が寄せられた。

中継インタビューでは日本のファンに対し、「みなさんの応援に感謝。僕だけの演技だけじゃなく、いろんな皆さんの演技を楽しんでもらえれば」とも呼びかけたマリニン。2位に103.07点の鍵山優真（オリエンタルバイオ）がつけるなか、13日（同14日）のフリーに臨む。



（THE ANSWER編集部）