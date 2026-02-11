俳優・倉悠貴、役作りのために経験した仕事「知らなかった」「俳優魂を感じる」驚きの声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/11】俳優の倉悠貴が、10日放送のフジテレビ朝の情報番組『めざましテレビ』（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）に出演。役作りについて語る場面があった。
【写真】26歳イケメン俳優「ブルーロック」吉良涼介ビジュアル
2月のエンタメプレゼンターを務めている倉。スタジオで役作りへの取り組みについて質問を受けると「仕事も何でも経験することが大切だと思っているので、実際にデリバリーの配達員をやったことがあります。四角の大きなカバン持って…」と役作りのために実際に配達員を経験したと告白した。
スタジオから「えー！？」「気づかれなかったんですか？」と驚きの声が上がると、倉は「全く気づかれなかったです。登録して、自転車でやってました」とジェスチャーを交え笑顔で自らの徹底した役作りについて語った。
倉の役作りへの取り組みに、SNS上でも「すごい徹底してる」「知らなかった」「俳優魂を感じる」「この世界に悠貴くんに配達された人がいるなんて」「役と向き合う姿勢が素敵」と驚きの声が上がっている。
倉は、映画『スパゲティコード・ラブ』（2021年）でフードデリバリー配達員・羽田天役を演じていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
