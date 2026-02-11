これぞ、着回し服だわ！【グローバルワーク】冬 → 春、オフィス → 週末もOK！「優秀シャツ」

いま洋服を買うなら、春まで長く着られるアイテムに注目してみて。トレンドとして注目を集めている優秀シャツなら、大人コーデに取り入れやすくオンオフ問わず着まわせるのも魅力です。そこで今回は【グローバルワーク】から、2WAY仕様で着こなしの幅が広がるシャツをご紹介。

着まわしやすい即戦力シャツ

【グローバルワーク】「2WAYリボンタイシャツ」\4,990（税込）

大きなボウタイが存在感を放つシャツ。ボウタイはそのまま下ろしたりリボン結びにしたり、気分やシーンに合わせたアレンジが楽しめます。襟元のフリルも華やかなアクセントに。ボウタイは取り外すこともでき、バンドカラーシャツとしても着られる優れもの。洗濯後乾きやすくシワができにくいので、お手入れ楽ちんなのも魅力です。

ほどよくきちんと感もある大人休日コーデ

こちらは爽やかなカラーが目を引くサックスカラーを着用。ボウタイはリボン結びにすれば、女性らしく華やかな雰囲気です。好相性のジャケットコーデもブルージーンズを合わせることで大人に似合うこなれた休日コーデに。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M