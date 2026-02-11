フィル・ネビン氏「彼の打撃の技術は本物だ」

【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグのホワイトソックスに加入した村上宗隆が１０日、アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレーニングを行った。

フリー打撃では２９スイングで８本の柵越えを放った。大谷（ドジャース）がエンゼルス在籍時の監督で、現在はホワイトソックスで選手育成の特別補佐を務めるフィル・ネビン氏から一塁守備を教わる場面もあった。

この日はバッテリー組の初日で、野手の村上はユニホームは着ていないものの、コーチらの指導を受けて実質的にキャンプインしたような一日を過ごした。グラウンドでのフリー打撃、守備練習、ベースランニングに加え、室内打撃ケージでの打ち込みも行い、昼過ぎまで汗を流した。

一塁守備の練習で、捕球の仕方、足の運び方など基礎から丁寧に教えたネビン氏は、「三塁と一塁、両方のポジションで快適にプレーしてもらいたいし、そうなれば、チームにとっての価値が上がる」と説明。息子のタイラーが昨季から西武でプレーしていることから、「努力し続けるという日本人選手の文化は知っている。彼（村上）は一日中、ここにいたいと思っているので、練習をやめるように言わないといけない」と語った。

打撃については、「彼の打撃の技術は本物だ。慣れるまでには時間がかかるだろうが、それは私たちもわかっているし、彼も理解している」と強調。メジャーを代表する打者になった大谷と現時点で比較することは「フェアではない。翔平が初めて米国に来た時も移行期間があり、より良くなるために調整しなければならなかった」と話した。