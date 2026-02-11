バスケットボール男子の東アジアスーパーリーグＡ組の宇都宮ブレックスは、１１日にホームで１次リーグの最終戦に臨みます。勝てば１次リーグを１位で通過し、負けると１次リーグで敗退となる大一番を前に１０日、チーム練習を公開しました。

１１日の会場となるブレックスアリーナ宇都宮で行われた練習には、比江島慎選手やＤ・Ｊニュービル選手らが参加しました。

「東アジアスーパーリーグ」は、日本をはじめとする東アジアの１２チームが参加し、１次リーグは３つのグループに分かれて行い、各組の上位２チームがファイナルプレーオフに進みます。

１次リーグＡ組のブレックスは、ここまで５試合を戦い３勝２敗で２位となっていて、１１日にホームで台北富邦ブレーブスとの１次リーグ最終戦に臨みます。互いに勝ったチームがファイナルプレーオフ進出が決まるという負けられない一戦です。ブレックスは、勝てばＡ組を１位通過で３月にマカオで行われるファイナルプレーオフに進出しますが、負けると３位となり１次リーグで敗退となります。

対戦相手の台北富邦は２０２５年１０月に開幕戦で対戦し、延長戦にもつれ込んだ末２点差で敗れていて、ブレックスはファイナルプレーオフをかけリベンジを期しています。

選手たちは戦術を確認する全体練習の後、３ポイントシュートなど個人練習に汗を流し、１１日の大一番に備えていました。