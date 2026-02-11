一般の方にはおすすめできません！「大和証券Mリーグ2025-26」2月10日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が、常人には真似できないあまりにトリッキーな仕掛けでファンと実況席を驚愕させた。

【映像】劇薬？園田賢にしか扱えない“魔法の鳴き”

場面は東4局。3万4000点持ちのトップ目で親番を迎えた園田の配牌は、赤5筒、赤5索を抱え、ピンズで1面子完成しているという高打点のチャンス手だった。しかし、1巡目に下石戟（EX風林火山・連盟）が白をポンして先制攻撃を仕掛ける。

この動きに呼応するように、園田が牙を剥いた。4巡目、園田はバラバラの形から2索をポン。タンヤオへの渡りを見るために、あろうことか完成していた7・8・9筒の面子を自ら破壊した。さらに次巡、3索を両面チー。園田は8巡目にはカン4索のテンパイを入れ、完全に場を支配した。

終盤の15巡目、園田は狙い通りに4索をツモ。タンヤオ・赤2の6000点を成立させた。解説の前田直哉（連盟）が「すごいアガリだねえ。こういうのができる園田さん、すごい」と舌を巻くと、さらに笑いながら「これが正解かどうか。視聴者の人はマネしないでほしい。鳴いた方がいいんだと思わないでほしい」とジョークを交えて異例の注意喚起。「あまりにも劇薬すぎて、日本では、まだ処方されていない」と、園田独自の感性を独特の言い回しで表現した。

これには視聴者からも「これはできないわ」「良い子は真似しないでね」「劇薬w」「※園田さんは特殊な訓練を受けています」「日本では許されてないw」と多くのコメントが寄せられた。魔法使いとも称される園田が、その卓越した戦術眼でMリーグの舞台にまた新たな衝撃を刻んだ一局となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

