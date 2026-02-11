元AERA編集長でジャーナリストの浜田敬子氏は11日、水曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に1月14日以来、約1カ月ぶりに出演した。

浜田氏は、1月21日の放送から3週続けて番組を欠席。MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が、その都度「浜田さんはお休みです」と報告していたが、理由は説明していなかった。

この日、浜田氏は「南米の方に行っていたので、ちょっとWi−Fiも届かないようなところで」と、長期間の番組欠席となった理由を説明。羽鳥が「船に乗っていたんですよね」と明かし、浜田氏は「すみません。ちょっと出演できなくて」と口にした。

さらに、羽鳥から「帰りの飛行機がまたちょっと、トラブりまして」と水を向けられると「遅れて…本当は先週（から番組に）出るはずだったんですけれど」と述べ、飛行機の遅延で帰国が遅れたことも、長期間の欠席の理由だと述べた。

羽鳥は「（飛行機が）トラブらなければ先週、本当は来るはずだったんですけどね。久しぶりによろしくお願いします」と、浜田氏に声をかけていた。

浜田氏は同番組の中で政治や経済、国際分野からトレンドまで、幅広い話題についてコメントしている。浜田氏が番組出演を休んでいる間に、日本では衆院解散・総選挙が行われた。