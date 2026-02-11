ロッキーズは１０日（日本時間１１日）、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）を１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で獲得したことを発表した。

昨年３５歳でメジャーデビューし、オリオールズで１０勝１０敗をマークし、１年契約だったためオフにＦＡとなって、新天地へ移籍することとなった。

１９８９年１０月１１日生まれ。すっかりベテランとなった３６歳で迎え、ポストシーズンに進出して勝ち進めば、３７歳となるシーズンだ。

近年は様々な要因があって選手の寿命は少しずつ延びているため、単純比較はできないが、これまでの日本人メジャーリーガーは苦しんできた３６、３７歳だ。

３０代中盤以降にメジャーでプレーする日本人先発投手は少ないが、近年では４月生まれの前田が回甘く直後に３６歳となった２４年は３勝７敗、３７歳となった昨季は１勝も挙げられずにメジャー生活を終えた。８月生まれのダルビッシュは３６歳で開幕した２３年は８勝１１敗と負けが先行した。１月生まれの黒田は、３６歳で迎えた１１年に１３勝１６敗と負けが自己ワースト。さらに時代を遡ると、８月生まれの野茂は３６歳で開幕した０５年に５勝８敗で、結果的にメジャー最後の白星となった。

黒田は３７歳で迎えた１２年にドジャースからヤンキースへ移籍して自己最多１６勝を挙げ、１３、１４年も１１勝ずつを上げた。ダルビッシュも３７歳で開幕した２４年は１６登板ながら７勝３敗と勝ち越した。

菅野もまだ老け込むには早い。昨季チームが苦しい中で１０勝を挙げ、さらなる活躍が期待される。