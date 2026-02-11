「ぽかぽか」メインMC、揃って「ラヴィット！」出演が話題「3人で他局の番組出るの初めて」当日のテーマにハライチ澤部「まんまでしょ」
【モデルプレス＝2026/02/11】お笑いコンビ・ハライチとフリーアナウンサーの神田愛花が、10日放送のTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）に出演。フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）でメインMCを務める３人が「ラヴィット！」に集結し、話題を呼んでいる。
◆ハライチ＆神田愛花、3人揃って「ラヴィット！」出演
この日のオープニングでハライチが紹介され、その次に神田が紹介されると“ぽかぽかポーズ”で挨拶。他局である「ぽかぽか」メインMCの3人で並ぶ形で番組がスタートした。するとMCでお笑いコンビ・麒麟の川島明から「ずっと本番前大声で笑ってましたよね？」と話を振られ、神田は「3人で他局の番組出るの初めてなんですよ。嬉しくて」と喜びをアピールしていた。
◆この日のテーマに澤部佑ツッコミ「まんまでしょ」
さらにこの日のテーマが「ぽかぽかするもの」と発表されると、ハライチの澤部佑は「打ち合わせではスタッフさんに『こちらからはあまり宣伝になっちゃうんで言えないんですけど』みたいなことを言っていた割にはすぐに出すけど…まんまでしょ」とツッコミ。そして川島が「張り切って視聴者の皆さんにぽかぽかしてもらいましょう」と呼びかけると、出演者は“ぽかぽかポーズ”を決めていた。
視聴者からは「テレビ局の垣根を超えた」「めっちゃ新鮮」「脳がバグる」「乗っ取りかと思った（笑）」「平和」などの声がSNS上で上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
