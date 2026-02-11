免疫力を上げるための最強の睡眠方法とは？【免疫力の話】

免疫力を上げるための最強の睡眠方法とは？

睡眠により免疫細胞を活性化させる

人によって睡眠時間は異なります。毎日８時間以上眠らないと寝不足の人もいれば、３～４時間でも十分という人もいます。ただし、免疫学的に見ると、睡眠時間が少ないのは問題があります。

アメリカ、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究では、睡眠時間が６時間未満の人は、７時間以上の人と比べて、風邪をひく確率が４・２倍であるとの結果が出ています。これは、睡眠時間が短いと自律神経が乱れ、免疫機能に悪影響が出るためです。

毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるという生活サイクルを守ることは大切です。しかし、それが慢性的な睡眠不足につながるのでは、健康面で逆効果になってしまうのです。

最低でも毎日４時間半、できれば７時間以上の睡眠時間を確保しましょう。ただし、休日の寝溜めはやめておきましょう。睡眠時間は長すぎても、自律神経が乱れてしまい免疫力の低下を招いてしまいます。

あとは、可能な限り夜の12 時前に眠りにつくように心がけましょう。

成長ホルモンは眠っている間に傷ついた細胞を修復して免疫力を高め、肌や髪を再生してくれる働きがありますが、これがもっとも多く分泌されるのが午後10 時から午前２時までなのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』