韓国オリヤン発「カラーグラム」がみたらし団子のような新作ティントを発売

韓国発のメイクアップブランド「カラーグラム（colorgram）」から、みたらし団子のようなツヤ感を叶える新作ティント「タンフルグラスティントディープグレーズ」（全9色うち日本限定3色、3.5g 1210円）が登場する。「タンフルグラスティントミルク」（3g 1155円）の日本限定新2色とともに、2月23日にオンラインで、3月3日に実店舗で発売する。

カラーグラムは、韓国を代表するKビューティプラットフォーム「オリーブヤング（OLIVE YOUNG）」から2018年に誕生したメイクアップブランド。直感的に使える実用性と、自分らしい仕上がりを楽しむことができる商品を、遊び心のあるパッケージで展開し、若年層を中心に幅広い世代から支持を得ている。

新作のタンフルグラスティントディープグレーズは、グロスのツヤとティントの色持ちを両立したアイテムで、まるでみたらしのような濃密なツヤをひと塗りで実現。果汁のような甘さのある9色の展開で、うち「07 ほうじもも」「08 ミルキータロ」「09 ベリーサクラ」の3色は日本限定とした。また、パッケージはブランドに象徴的な形状を踏襲しつつ、新作のテクスチャーを体現した照り感とツヤ感のある質感に仕上げている。

加えて、タンフルグラスティントミルクからは、マットタイプの「ヌーディーブラーティント」のカラーを、半透明タイプの同アイテムのために新解釈した日本限定色が登場。香ばしいバニラに甘く煮詰めたローズベージュをプラスした「17 ロージーミルク」と、タロミルクティーの濃厚なカラーにローズが出合った「18 タロモーブ」の2色をラインナップする。

◾️カラーグラム：Qoo10公式ストア