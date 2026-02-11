［データで振り返る ２６衆院選］

高得票当選者２０人中１８人が自民

８日投開票の衆院選で、高市首相（自民党総裁）は奈良２区で１９万３７０８票を獲得し、小選挙区選では最多の得票数だった。

高得票当選者の上位２０人のうち、自民党は首相を含めて１８人に上り、歴史的大勝の結果が反映された。

閣僚では、小泉防衛相（神奈川１１区）が１４万９０２９票で７位、木原官房長官（熊本１区）は１４万４０３６票で１０位だった。

逆に、最も少ない得票で当選したのは、日本維新の会の前原誠司・前共同代表（京都２区）で、得票率３５・７％の４万９４１５票だった。大分３区の自民の岩屋毅・前外相は２番目に少なく、次点の中道改革連合の新人に約７３００票差まで迫られた。

得票数が多かったにもかかわらず敗北した上位２０人では、１６人が立憲民主党出身の中道改革候補で、トップは重徳和彦氏（愛知１２区）の１０万７１３０票だった。中道改革は比例選の各ブロックで公明党出身者を名簿上位に登載して優遇したこともあり、この１６人のうち１２人は比例選で復活当選できなかった。北海道５区の池田真紀氏は１０万５８４４票を得ながら落選した。

比例復活した当選者のうち、得票を少ない順に並べると２０人のうち１１人が参政党だった。愛知５区の渡辺藍理氏は１万８９７０票で復活当選した。維新の候補は４人、チームみらいは３人だった。