丸山桂里奈「私の後に入る人は全員私のお尻を見ている」 トイレ直前の仰天行動にスタジオ騒然
元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。トイレ直前の仰天行動にスタジオが騒然とした。
【写真】「すっきり！」「綾瀬はるかさんと似ている」6.1キロ減のダイエットに成功した丸山桂里奈
夫でサッカー解説者・タレントの本並健治が「僕の奥さん、トイレ行くときに入る前に全部脱いでいる。外でやってたら心配やな」と家庭での悩みを打ち明けた。
丸山はあっけらかんとして「入る前に全部脱いどきたいんです」と理由を説明。「全部ギリギリをいきたいんです」と語った。
続けて「私の後に入る人は全員私のお尻を見ている」と告白。明石家さんまが「公衆トイレでもそうしてんの」と質問すると、「やってます」と答えた。
驚きの行動にスタジオは騒然。トイレまでは脱ぎながら歩いているといい、「くるぶしってそのためにあると思う」と話し、笑いを誘っていた。
