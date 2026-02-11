『鬼滅の刃』PROPLICAに煉獄杏寿郎の「折れた日輪刀」が登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『鬼滅の刃』より「【抽選販売】PROPLICA 折れた日輪刀(煉獄杏寿郎)」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月25日(水)当選発表、2026年3月発送予定。
『鬼滅の刃』より、激闘で折れた煉獄杏寿郎の日輪刀をPROPLICAで再現。
サウンド・BGM数ともに日輪刀シリーズ最大ボリューム。煉獄だけでなく、猗窩座、煉獄瑠火のセリフなど新規音声を多数収録されている。
(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
