『聖闘士星矢』聖闘士聖衣神話EXに「ジェミニカノン」が再登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『聖闘士星矢』より「【抽選販売】聖闘士聖衣神話EX ジェミニカノン ＜リバイバル版＞」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(木)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】聖闘士聖衣神話EX ジェミニカノン ＜リバイバル版＞」(11,000円)
『聖闘士星矢』より、兄サガの遺志を継ぎ、双子座の黄金聖闘士となった「カノン」が聖闘士聖衣神話EXに再び登場。
当時品同様にギャラクシアンエクスプロージョン再現エフェクトパーツが付属するほか、南田香名氏による新規造形頭部パーツや聖衣分解装着図が付属する。
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション
