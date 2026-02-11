『聖闘士星矢』聖闘士聖衣神話に白銀聖闘士「ケルベロスダンテ」が登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『聖闘士星矢』より「【抽選販売】聖闘士聖衣神話 ケルベロスダンテ」(10,175円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(木)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】聖闘士聖衣神話 ケルベロスダンテ」(10,175円)
聖闘士聖衣神話商品化アンケート上位の白銀聖闘士「ケルベロスダンテ」が登場。
造形とカラーリングはアニメ設定に準じ、フィギュア本体はスマートなプロポーションで表現。身を覆う聖衣パーツにブルーグレイのメッキを施している。
キャラクターを象徴する鋼球鎖はシチュエーションに合わせて2種を用意。また劇中で印象的だった表情パーツも付属する。
聖衣をオブジェ形態にすることはもちろん、原作版とアニメ版の聖衣の両方を再現できるパーツも付属。
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション
