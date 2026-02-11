『鬼滅の刃』PROPLICAに煉獄杏寿郎の「日輪刀」が登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
バンダイスピリッツは、『鬼滅の刃』より「【抽選販売】PROPLICA 日輪刀(煉獄杏寿郎)」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月25日(水)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】PROPLICA 日輪刀(煉獄杏寿郎)」(11,000円)
『鬼滅の刃』より、PROPLICAに煉獄杏寿郎の「日輪刀」が約1/1サイズで公式立体化。
煉獄杏寿郎の名セリフ・炎の呼吸・効果音に加えて、炭治郎のボイスなど60種以上のサウンドを収録。
さらにBGMには映画主題歌の「炎」(約55秒)を収録し、セリフと同時再生可能となっている。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
