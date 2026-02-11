ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート競技は10日（日本時間11日）、男子ショートプログラム（SP）が行われた。中継したNHKの事前番組には、フィギュアスケート歴8年の女優が登場。ガチっぷりにファンも驚きの声を上げた。

スペシャルゲストで、2027年の前期連続テレビ小説「巡るスワン」で主演する森田望智が登場。ショートカットにシックな衣装で、本田武史氏らと番組を盛り上げた。4歳から小学校の終わりまでフィギュアスケートをしていたと明かし「本田武史さんの横にいるのが信じられない」と喜んだ。

高橋大輔氏がプロデュースした昨年のアイスショー「氷艶 hyoen 2025 -鏡紋の夜叉-」にも出演した経験がある。X上では「森田望智さんがお洒落で綺麗になっとる」「経験者だったのか…」「森田望智さん美人！！」「ほんとにふわふわ美人で可愛い好き」「キラキラ笑顔で好感度アップしかない…」「森田望智さん超かわいい」などと注目していた。

森田は番組内で、ソチ五輪に出場した解説・町田樹氏に質問する場面も。男子シングルの佐藤駿が、町田氏も演じたプログラム「火の鳥」を演じていることから「ファンとしてはすごく胸熱だった。どんなお気持ちで解説してらっしゃったのか」と投げかけ、町田氏は「素晴らしい演技でしたよね。私も最大限、羽ばたこうと頑張ったんですけど、佐藤選手はさらに上に飛躍していっている」と話した。

“ガチ”のファンであることを感じさせるやりとりには「質問が本当にファンが聞きたいことがすぎてその質問に胸熱ですよ！」「素晴らしい質問してくださってありがとうございます！」などと反響が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）