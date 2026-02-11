天海祐希「女王の教室」で印象に残った元子役の人気女優明かす「とてもお芝居にハートがあって」
【モデルプレス＝2026/02/11】女優の天海祐希が、9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。自身が主演を務めた日本テレビ系ドラマ「女王の教室」（2005）で、印象に残っている元子役の有名女優を明かした。
【写真】天海祐希「食い入るように見ていた」元子役の有名女優
同作には女優の伊藤沙莉が当時子役として出演していたことを受け、天海は「彼女のことはすごく印象に残っていて、とてもお芝居にハートがあって」と回想。「学校の先生ってよく見ているんですよ。教壇に立っていると色んな子供の色んな動きが」と説明した上で「その中でも沙莉ちゃんは食い入るように見ていた顔がすごく印象的で『この子はすごくお芝居が好きな子なんだな』と思って」と当時の伊藤の印象を明かした。
また「ドラマの最後の方だったと思うんですが、沙莉ちゃんも呼んで『あなたがものすごく一生懸命お芝居をしている。でも、きっと自分のことなんか誰も見てないって思うかもしれないけど、必ずどこかで誰かが見ているから、あなたはこのまんまでいてね』って言ったんです」と子役だった伊藤に伝えた言葉を告白。「『このまま女優さん続けてね』とか『この世界でお芝居やってね』って言うのって小学生の子に言ってしまうと、縛ってしまうような気がして。だから何とか上手い言い方はないかなって」と言葉に込めた真意を説明した。
するとお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平は「結果（伊藤は女優を）続けていらっしゃるじゃないですか？やっぱ辞めるに辞められないんですかね」とボケ、上田晋也は「別に強制したわけじゃない」とツッコみ、スタジオは笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
