千鳥・大悟「親父は石屋、お母は公衆電話磨き」両親の職業にツッコミ殺到 1台あたりの金額もぶっちゃけ
【モデルプレス＝2026/02/11】お笑いコンビ・千鳥の大悟が、9日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（毎週月曜よる11時59分〜）に出演。両親の職業を明かした。
【写真】大悟“公衆電話磨き”母の1台あたりの金額明かす
この日はゲストにお笑いコンビ・三四郎・小宮浩信が登場した。東京出身の小宮は、父は「東京大学で働いてた」と明かし、母は「塾の講師だった」と説明。「親が2人とも先生の家庭」で育ったと話していた。
これを受け、岡山県北木島出身の大悟は「うちの親父は石屋、うちのお母は公衆電話磨き」と両親の職業を告白。すると共演者から「妖怪じゃないですか」とツッコまれ、スタジオは笑いに包まれた。また「いくらくらいなんですか？」と質問が及ぶと「わしの耳が間違ってなければ、1台20円」と金額を明かしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
