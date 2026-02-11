韓国・蔚山（ウルサン）に住む男性Aは、昨年3月からハムスターなどの小動物を狭いケージに入れ、デコピンをして気絶させたり、掃除機で吸い込んだりといった虐待行為を繰り返した。ハムスターには共食いの習性があるにもかかわらず多頭飼いし、血を流している写真をオンライン上に投稿したりもした。Aは動物保護法違反の容疑で警察に立件された後も、「今回はウサギを飼うつもり」と投稿するなど、さらなる虐待を予告した。それにもかかわらず、現行法ではAがペットを飼育することを強制的に阻止する方法はない。動物保護団体を中心に、動物虐待者に対する「飼育禁止制度」が必要だという声が高まっていて、韓国政府も関連立法を急いでいる。

10日、農林畜産食品部によると、韓国政府は2027年までに動物虐待の再発防止に向けた「飼育禁止制度」の導入を目標に、年内の具体案策定に向けて動いている。殺傷などの重大な動物虐待で有罪判決を受けた場合、1〜5年間、動物の所有・保護・管理を禁止する方向で検討されている。農林食品部の関係者は「10年ほど前から立法の試みはあったが、過度な基本権の制限への懸念などから国会の壁を越えられなかった」とし、「今は動物保護に対する意識が改善され、社会的関心も高まっただけに、法務部などの関係省庁と制度改善案を議論している」と語った。

専門家は、動物虐待が毎年繰り返される理由の一つとして「処罰の甘さ」を挙げる。国会立法調査処と法務部によると、昨年1〜11月に動物虐待など動物保護法違反で検察に立件された件数は859件に達する。このうち検察が有罪と認めたケースは393件、勾留起訴は0件にとどまっている。

飼育禁止制度導入の最大の争点は、「過度な基本権の制限」という懸念をどのように解消するかだ。現行法（民法98条）上、動物の法的地位は「物」だ。動物を物として分類しているため、動物を傷つければ刑法上の「財物損壊罪」を適用し、保険金を算定する際も対人ではなく「対物」賠償として扱ってきた。この観点に従えば、動物虐待は基本的に「自分の物を毀損する行為」となる。「誰かが自分の物を壊す可能性がある」という理由で所有を制限するのは行き過ぎだという見方があるのだ。また、動物の飼育や販売を職業としている場合、飼育禁止命令を受ければ「職業選択の自由」を侵害されたと主張する可能性もある。

しかし、国会立法調査処は報告書の中で、「それはあまりにも一面的な見方だ」とし、「繰り返される動物虐待行為を予防するための基本権制限は、動物そのものだけでなく、私たちの共同体のために正当化でき、飼育禁止制度の導入も前向きに検討が可能だ」と指摘した。

費用の問題も考慮しなければならない。動物虐待者から飼育権を剥奪すれば、残された動物の保護費用を、所有権を引き継いだ国や自治体が負担しなければならないからだ。直近5年間で動物保護センターが保護した遺棄・迷子動物は年平均約11万6000匹だが、救助保護費が支給されたのは5万匹程度にすぎない。動物自由連帯のキャンペイナー、ノ・ジュヒ氏は「虐待された動物を隔離しても、保護費用さえ支払えば虐待者に返還しなければならない現行法では、虐待の再発を防ぐのは難しい」とし、「政府が国政課題として掲げた動物虐待者の飼育禁止制度の導入が急務だ」と強調した。