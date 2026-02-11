ミラノ・コルティナオリンピックのカーリング女子は、フォルティウスの選手で構成する日本代表が出場する１次リーグが１２日から始まる。

日本女子として３大会連続のメダル獲得を目指すチームは氷（アイス）の上でプレーする４人だけではない。フィフスと呼ばれる５人目のリザーブで、チーム最年少の小林未奈（２３）の存在がチームを支える。

北海道釧路市出身で、小学校４年生でカーリングを始めた。冬季スポーツのトップ選手の育成を目指して２０１４年度に始まった「北海道タレントアスリート発掘・育成事業」の出身。札幌東高時代の２０年にスイスで開かれたローザンヌ冬季ユース五輪の混合団体日本代表で準優勝したことが競技人生の大きな節目となった。日本代表のコーチは五輪３大会に出場した小笠原歩で、小林は「世界での戦い方を教えてもらって、カーリング脳が鍛えられた」と振り返る。

高校卒業後、競技の本場カナダに留学する計画がコロナ禍で実現しなかった。しかし「アスリート活動に生かせる」と、専門学校でスポーツトレーナーの資格を取得し、個人で練習を続けていた。そんな時、北海道銀行とのスポンサー契約が２１年１１月に終了して、クラブチームとして再出発をしたばかりのフォルティウスから声がかかった。「若い自分が入っていいのか。強豪チームでやっていけるだろうか」という不安はあったが、面識のあったスキップの吉村紗也香らから「メンバーがこの先に変わっても長く続くチームにしたい」と誘われた。「フォルティウスはジュニアの頃から札幌の同じリンクで活動していた憧れのチーム。自分が求められたことがうれしかった」と思い切って飛び込んだ。

５人目の「フィフス」と呼ばれるポジションは、４人の選手にけがや故障などがない限り、試合に出場することはないが、試合中にはシート（試合コート）脇の席でコーチらとともに試合分析にあたる。だが、小林の仕事は試合前夜からすでに始まっている。

その日の試合が終わった会場で夜の１１時頃から「ナイトプラクティス」という時間がある。翌日に試合のあるチームが、ストーン（石）のチェックなどを短時間で行う貴重な時間だ。すべて同じに見えるストーンだが、アイスとの相性で滑り具合や曲がり具合などに様々な癖がある。一つ一つの石を実際に投げ、データを選手に伝えるのがフィフスの重要な役割だ。

そんな縁の下の力持ち、小林はミラノ・コルティナ五輪出場を決めた昨年１２月の最終予選（カナダ・ケロウナ）では、腰を痛めていたサードの小野寺佳歩に替わって、１次リーグの２試合に出場し、９０％近いショット成功率でチームのピンチを救った。

フィフスは基本的に試合中に氷に立たないので、客観的な視点が求められ、その姿勢で試合に出れば、いいパフォーマンスにつながると考えている。「フィフスは難しいポジション。でも、このチームに入ってからは色々なポジションをやっており、いつ、どこで出ても対応できるのが自分の強み」と話す、頼もしい２３歳だ。（デジタル編集部）